Gf Vip, Mila Suarez contro Paolo Brosio: «Non mi ha detto di essere fidanzato. Ecco che mi ha fatto»

Ha fatto discutere il fidanzamento di Paolo Brosio, inquilino della casa del Grande Fratello Vip, con una ragazza di 42 anni più giovane e a Pomeriggio 5, da Barbara D'Urso, Mila Suarez confessa di aver ricevuto dei messaggi inequivocabili dal giornalista, nonostante sia impegnato. «Notizia choc», commenta la conduttrice dopo aver ascoltato quanto dichiarato dall'ospite in studio.

Si preannunciano scintille con Maria Laura, la fidanzata 22enne di Brosio, che sarà ospite della D'Urso domenica e che avrà sicuramente ascoltato le parole di Mila Suarez. «Gioia mi manchi», avrebbe scritto Brosio alla modella ex gieffina. Suarez spiega di avere le prove di quanto dichiarato e di poter mostrare tutte le conversazioni. «Paolo Brosio mi faceva il filo. Non mi aveva detto che aveva una fidanzata. Ho tutte le conversazioni». E aggiunge: «Si arrabbiava se non rispondevo subito».

Maria Laura De Vitis ha 22 anni e iniziato una "frequentazione" con Paolo Brosio poco prima che entrasse al Grande Fratello: «Non ho mai rilasciato dichiarazioni – aveva spiegato in collegamento con Barbara D'Urso, dato che è risultata positiva al covid - Ci siamo conosciuti alla fine dell’estate, poi è stato in isolamento ed entrato nella casa. Quindi non ci siamo visti molto, ma abbiamo iniziato una frequentazione. Mi ha cercata prima del reality, molto commosso. So che penso a me, lo sto aspettando.... Abbiamo condiviso momenti legati alla religione e non, religiosi e carnali. In lui ho trovato una persona di cui potevo fidarmi senza essere giudicata, non credevo in Dio e lui ha cercato di avvicinarmi alla chiesa. Io ho 22 anni, lui ne ha compiuti 64 mentre era in ospedale, sono 42 primavere di differenza».

Ultimo aggiornamento: 20:51

