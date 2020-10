Grande Fratello Vip, Myriam Catania in lacrime: «Voglio tornare a casa»

Myriam Catania vuole lasciare il Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d'Italia sale la tensione a poche ore dalla diretta e l'attrice sfoga la sua ansia con le lacrime. In un momento di sconforto ha sentito il bisogno di isolarsi dal resto del gruppo e di sdraiarsi. A lei si è avvicinata Guenda Goria, nel tentativo di consolarla. Myriam vorrebbe tornare a casa perché sente la mancanza degli affetti più cari, come il figlio e la famiglia.



La nostalgia la spingerebbe ad abbandonare il gioco, ma non è ancora così determinata a farlo. I compagni di avventura cercano in ogni modo di farla distrarre e divertire. Se uscisse dalla casa di sua spontanea volontà non sarebbe la prima volta. In questa edizioneè andata via dopo soli due giorni perché non sopportava la lontananza dai cani.

Nell'edizione precedente, anche l'ex Miss Italia Carlotta Maggiorana pose fine alla sua partecipazione volontariamente perché non riusciva a stare senza la sua famiglia.

Ultimo aggiornamento: 20:43

