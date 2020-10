Grande Fratello Vip, Myriam Catania niente matrimonio. Il fidanzato: «Mai una dichiarazione col megafono…»

Nessun matrimonio in vista per Myriam Catania, da poco uscita dal Grande Fratello Vip e il fidanzato Quentin Kammermann. Durante il reality condotto da Alfonso Signorini si era sparsa la voce di possibili nozze fra i due, ma lo stesso Quentin ha puntualizzato a riguardo, spiegando che a breve non ci sarà nessuna festa per le nozze.

Sembrava che a fare la proposta di matimonio a Myriam fosse stato proprio Quentin, con un megafono fuori dalle mura della casa. Proprio Kammermann però, ospite di “Live non è La D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso, ha reso chiaro che tutto sarebbe frutto di un fraintendimento: “Ho un grande rispetto per il Grande Fratello vip – ha spiegato - per Alfonso Signorini e i suoi autori, ma non avrei mai fatto una dichiarazione fuori con il megafono”.

Il tutto sarebbe stato causato da un equivoco, dato che un'altra concorrente, nello specifico Elisabetta Gregoraci, avrebbe mal interpretato le parole del fidanzato della Catania. Myriam però ha fatto capire che in futuro non mancheranno i fiori d’arancio: “Mi piacerebbe - ha svelato - fare una bella festa in spiaggia, quando si potrà”.

