Grande Fratello Vip, tre nuovi ingressi stasera: c'è una ex concorrente di Temptation Island

Tempo di nuovi ingressi all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini lo aveva preannunciato venerdì scorso, rivelando che cinque nuovi concorrenti sarebbero entrati per sconvolgere gli equilibri all'interno del reality. Nessuna anticipazione sull'identità dei nuovi inquilini, ma il conduttore del Gf Vip ha voluto seminare qualche indizio: «Entrerà una famosa giornalista del Tg5». Ci sono però delle indiscrezioni, che portano a nomi molto noti del mondo dello spettacolo, alcuni già passati per la spiatissima casa di Cinecittà.

Chi sono i nuovi concorrenti del Gf Vip?

I portali di gossip puntano forte su Stefano Bettarini, già concorrente della prima edizione del Gf Vip, e con un conto in sospeso con Dayane Mello: fra i due c'è stata una relazione che, a giudicare dalle recenti dichiarazioni dell'ex calciatore, non sembra essersi chiusa pacificamente. Altro nome molto gettonato è quello di Giulia Salemi, altra ex concorrente, molto apprezzata sui social. La novità assoluta potrebbe essere Selvaggia Roma, modella e influencer, nota per aver partecipato a Temptation Island insieme a Francesco Chiofalo.

In nomination ci sono Maria Teresa Ruta, Matilde Brandi, Guenda Goria e Andrea Zelletta: uno di loro lascerà la casa defintivamente. È previsto, inoltre, l'ingresso di Antonio Zequila per un confronto con un concorrente con cui ha un conto in sospeso.

Ultimo aggiornamento: 20:01

