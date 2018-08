Grande Fratello Vip, svelato il nome di un nuovo concorrente. Ecco chi è

Venerdì 24 Agosto 2018, 19:56 - Ultimo aggiornamento: 25 Agosto, 01:16

A un mese esatto dalla messa in onda, salvo cambiamenti dell'ultima ora, è stato svelato il nome di un nuovo concorrente che dovrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2018. L'indiscrezione arriva direttamente dal portale news di Alfonso Signorini che affiancherà Ilary Blasi in questa terza edizione che dovrebbe prendere il via il 24 settembre su canale 5. Si tratta di Lisa Fusco, la bionda show girl, dal carattere estroso molto amica di Cristiano Malgioglio.Gli altri vip che dovrebbero varcare la porta rossa sono al momento: Francesco Monte, Le Donatella, Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin, Fabio Basile e Giulia Salemi. E a propostito di Malgioglio pochi giorni fa su Instagram ha accennato alla possibilità di entranre all'interno della casa: «Forse entro anche io!» aveva scritto, ma non senza specificare in che veste.