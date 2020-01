Grande Fratello Vip, tra Pago e Serena Enardu non è finita: lei nella Casa per incontrarlo

Pago e Serena Enardu si sono lasciati durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip ed ora che il cantante è entrato al Grande Fratello Vip 2020, l’ex fidanzata l’ha raggiunto a sua insaputa e, in attesa del responso del televoto, aspetta di entrare in casa per chiarire con lui.

Per ora infatti Serena è rinchiusa nella suite e solo venerdì si saprà se il pubblico a casa acconsentirà al suo ingresso. Intanto l’ex protagonista di “Uomini e donne” sembra essere tornata sui suoi passi e ammette di pensare molto al suo: “Ho capito – ha svelato in un confessionale - che mi mancava da morire. Lui è una bellissima persona, che è molto diverso da me. Un confronto potrebbe servire a togliergli dalla testa dei pensieri che non si è tolto”.

Dal canto suo il cantante recluso ha fatto intendere di sapere che Serena prova, come lui, ancora dei sentimenti, ma alcuni aspetti del loro rapporto vanno ancora analizzati: “E’ giusto - ha spiegato ai coinquilini - che il tempo passi velocemente per quelle cose che ti hanno deluso e ferito, che si dimentichino. Tenersele dentro fa male. Ci sono tante cose, da una parte e dall’altra, che devo capire come devono stare. Per questo ho bisogno di tempo”.

