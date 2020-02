Grande Fratello Vip 2020, Pago dà l'ultimatum a Serena Enardu: «Se continua così la mollo»

Grande Fratello Vip 2020. Pago, ultimatum a Serena Enardu: «Se continua così la mollo». Pago e Serena Enardu - che si erano appena ritrovati nella Casa, dopo il periodo di separazione seguito a Temptation Island - sono di nuovo in crisi. Ad aver acceso la miccia, i like che l'ex tronista ha messo ad Alessandro, il tenatore per il quale avrebbe lasciato Pago.

Il cantante sardo non riuscirebbe a mandare giù l'ennesima indelicatezza della compagna. Per questa ragione, si è sfogato con Paolo Ciavarro: «Non doveva farlo, lei manca di questa sensibilità e non è la prima volta che si comporta così, non gliene frega niente, però adesso se vuole arrivare a un risultato le deve importare eccome. Se non cambia non vado più avanti, diventa un tornare indietro».

Pago però sembra voler dare una nuova possibilità a Serena: «Sì, ma ora andiamo avanti, siamo riuscita a riprenderci, ora è una tortura che non voglio vivere più. Lei è qui per farmi vivere qualcosa di nuovo, non qualcosa del passato. Qui era bello viversi questo momento, stavamo bene, quella dei like è una tortura inutile, è roba vecchia». Serena Enardu però sembra pessimista: «Non ce la faremo».

Ultimo aggiornamento: 16:43

