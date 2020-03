Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto choc: «Coronavirus? Per fortuna prende solo gli anziani». Fan furiosi: «Fuori». A poche ore dalla puntata di stasera del Gf Vip, su Twitter è esplosa la polemica su una presunta frase pronunciata da Paola di Benedetto sull'emergenza coronavirus.

Secondo quanto riporato dai follower, dopo il comunicato di Alfonso Signorini con i dati aggiornati sui contagi e decessi in Italia, l'ex madre natura avrebbe detto: «Per fortuna prende solo i nonni che già non stanno bene. Come siamo fortunati? Pensa se avesse preso bambini e adulti».

Su Twitter, pioggia di commenti di protesta sulle presunte dichiarazioni di Paola Di Benedetto. «Quindi mia nonna che ha altre patologie può morire tranquillamente?», scrive una follower. E c'è anche chi ci va giù pesante: «Sei una str***. Pensa se prendesse ai tuoi nonni. E comunque prende anche ai bambini, devi stare zitta». Provvedimenti in vista stasera per Paola Di Benedetto? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 19:19

