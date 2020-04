GF Vip: Paola Di Benedetto, la festa in diretta social con Fede, Andrea Denver e 54mila follower

Paola Di Benedetto , la festa in diretta Instagram con Fede, Andrea Denver e 54mila follower. «No comment su alcuni inquilini...». Stasera alle 21, la vincitrice del Grande Fratello Vip ha festeggiato con i fan in diretta sul suo profilo Instagram. Ovviamente, ospite della diretta il fidanzato Fede.

Leggi anche > Gf Vip, fuorionda durante la finale. Signorini e Pupo non si accorgono di essere ripresi: il gesto che spiazza tutti

«Il momento più emozionante - ha raccontato Paola Di Benedetto - è stato spegnere le luci di tutta la casa. Perché quelle luci sono accese h24. Abbiamo fatto un gruppo Whatsapp, ho sentito Denver, Patrick, sto cercando di mettermi in contatto con Adriana e con Antonella. I concorrenti a cui sono più legata, sono i componenti della mitica stanza blu».

Leggi anche > Grande Fratello Vip, Antonio Zequila choc: «Paola Di Benedetto? Perfetta per un film di Tinto Brass». Poi cancella tutto

E quando i fan le chiedono cosa pensi dei commenti di Feranda e Clizia che avrebbero detto che si era ingrassata, lei risponde così: «No comment. Io le ho considerate grande giocatrici e le ho rispettate. Non commento altre cose». Fede aggiunge: «Antonio Zequila? Non provavo odio nei suoi confronti, poi ha detto delle cose un po' pesanti».

Poi nella diretta arriva Andrea Denver . «Oggi ho sentito Patrick, Adriana Volpe, Teresanna, Aristide, Sossio. Antonella mi ha appena scritto».

Ultimo aggiornamento: 23:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA