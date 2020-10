Grande Fratello Vip, Paolo Bonolis rimprovera in diretta Alfonso Signorini: «Il passero solitario...»

Curioso fuori onda nel corso della puntata del venerdì del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, durante la pubblicità, ha ricevuto una telefonata da Paolo Bonolis. Il conduttore del Gf Vip, infatti, poco prima aveva definito Guenda Goria «il passero solitario che se ne sta da sola sull'albero». Una citazione imprecisa di Giacomo Leopardi, prontamente corretta da Bonolis, come raccontato dallo stesso Signorini: «Mi ha chiamato Paolo, mi ha fatto una "reprimenda": il passero solitario non sta sull'albero, ma "su la vetta della torre antica"». Insomma, al Gf Vip - grazie a Paolo Bonolis - c'è anche tempo per parlare di letteratura italiana.

Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre, 08:30

