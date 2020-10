Grande Fratello Vip, Paolo Brosio verso il reality: «Ha perso la testa per Dayane Mello»

Paolo Brosio doveva essere fra i partecipanti del Grande Fratello Vip ma è stato bloccato dal Covid. La sua polmonite, come annunciato, è regredita ed è risultato negativo ai tamponi e ora è atteso alla prova del reality. Superata la malattia però vorrebbe esaudire due desideri, tra cui quello di incontrare Dayane Mello.

Il primo desiderio, come fa sapere “Chi” nelle “Chicche di gossip”, è prettamente culinario, e deriva dalla forzata alimentazione di tipo ospedaliero: “Paolo Brosio – si legge sulla rivista - non appena uscito dall’ospedale dopo la drammatica esperienza del Covid, ha espresso due desideri. Il primo: mangiare in un ristorante siciliano, dopo oltre un mese di pasta in bianco”.

Il secondo invece riguarda il Grande Fratello e la volontà di incontrare la sua reclusa preferita, Dayane Mello, molto vicina a Francesco Oppini, per cui avrebbe "perso la testa": “Il secondo – continua “Chi” - vedere nella Casa del Grande Fratello Vip, la sua preferita Dayane Mello, perché per lei Brosio ha letteralmente perso la testa!”.

Ultimo aggiornamento: 20:13

