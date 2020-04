Grande fratello Vip: Patrick eliminato a sorpresa, Paola Di benedetto in finale.

Ultimo televoto flash per questa sera, in sfida Patrick Ray Pugliese e Paola Di Benedetto. A sopresa ad essere eliminato è Patrick, Paola raggiunge Sossio e Paolo Ciavarro in finale

Ultimo aggiornamento: 01:08

