Gf Vip, Patrizia De Blanck pronta a tornare come concorrente: «Ma solo con Lorenzo Castelluccio»

Alfonso Signorini corteggia Patrizia De Blanck. A poche settimane dal ritorno del Grande Fratello Vip, riemperge il nome della socialite italiana, che già nel 2020 partecipò al reality e che ora sarebbe disposta a tornare nella casa più spiata d'Italia solo a una condizione.

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck pronta a tornare al reality ma a una condizione

A rivelarlo è la stessa contessa, che al settimanale Nuovo ha confessato di voler condividere questa nuova avventura con un partner speciale. «Se farò il bis? Per adesso non posso sbilanciarmi, ci sto pensando. Nel caso dovessi accettare vivrei l’avventura con l’influencer Lorenzo Castelluccio, è un mio caro amico. Penso che insieme ci divertiremo molto».

Non si tratta però dell'unica richiesta della nobildonna, che già due anni fa chiese e ottenne alcuni privilegi. «Quando ho partecipato nel 2020 avevo chiesto una camera tutta mia e il bagno privato e mi sono stati concessi. Questa volta vorrei aggiungere a questi il mio cagnolino Alien». Il pensiero di stare lontano dal suo amico a quattro zampe per così tanti mesi la preoccupa e pare che sia anche questa la ragione dei suoi tentennamenti.

Una preoccupazione condivisa anche da Rita Dalla Chiesa: «In questo siamo molto simili, amiamo i nostri cuccioli alla follia». Chissà che alla fine la contessa non deciderà per un ritorno in grande stile. D'altra parte, come afferma lei stessa, «noi donne over» «abbiamo tanto da raccontare».