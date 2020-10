Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck a rischio squalifica: ha nascosto un oggetto proibito in valigia

Al Grande Fratello Vip potrebbe scattare la squalifica per Patrizia De Blanck. La contessa rischia di uscire dalla casa più spiata d'Italia per aver introdotto di nascosto un oggetto proibito. Lo ha mostrato a Enock nella sua stanza. Si tratta di un orologio, che come tutti sanno, è vietato dalla produzione. In ogni edizione i concorrenti dovrebbero regolarsi in base alla luce del giorno e alla diretta e sicuramente non possono introdurre strumenti che li aiuti a conoscere l'orario.

L'inquilina avrebbe dunque trasgredito il regolamento e violato una delle regole principali del reality, sebbene sia possibile leggere un orario sul display del forno. L'episodio ha messo in imbarazzo la produzione. Tutto è partito da una banale discussione con Pierpaolo Pretelli e Enock Barwuah, con il primo che ha confidato al secondo che in confessionale gli hanno rivelato che l’orologio del forno era indietro di due ore.

«Quindi che ore sono?», ha chiesto la De Blanck che poi ha continuato: «Adesso ve lo dico io l’orario giusto, ho l’orologio». Così la contessa ha portato Enock nella sua stanza per mostrargli il prezioso oggetto: «Avevi ragione, è mezzanotte e venti. Adesso vatti a sistemare e poi dormi».

Ultimo aggiornamento: 21:12

