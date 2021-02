GF Vip, Platinette contro Tommaso Zorzi: «Ho l’impressione che sia il più perfido mai apparso in tv»

Platinette, al secolo Mauro Coruzzi, si scaglia contro Tommaso Zorzi, uno degli indiscussi protagonisti del Grande Fratello Vip. Platinette non usa mezzi termini per descrivere Tommaso Zorzi: «Ho l’impressione che sia il più perfido mai apparso in televisione».

Platinette, ospite di “Programma” su FqMagazine ha parlato del Grande Fratello Vip e di Tommaso Zorzi: «Ho preso il gusto – ha spiegato - di guardare il live del Grande Fratello Vip per vedere cosa fa Tommaso Zorzi. Perché ho l’impressione che sia il più perfido mai apparso in televisione. Un giorno l’ho beccato casualmente, proprio nella mia passione per i bassifondi della televisione, in cui diceva che io sono un omosessuale omofobo. Questo semplicemente perché ho fatto delle dichiarazioni sulle unioni civili. Mi piace che ci sia la legge, ma non ne approfitterò mai perché non mi riguarda».

Platinette è pronto a incontrare Tommaso Zorzi: «Se ti basta questo per dire in TV “A quella quando la vedo gli do due sberle”, no. Le due sberle intanto tu non me le devi dare perché sei un violento nei miei confronti. Non hai intenzione di discutere sulle nostre opinioni, ma dai per scontato di avere ragione. Per me sei uno col quale dialogare diventa difficile».

