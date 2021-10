Gf Vip, il primo bacio "vero" tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. E scatta la promessa sotto le lenzuola

Al Grande Fratello Vip scatta il primo bacio vero tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Negli ultimi giorni i due sono finiti al centro del gossip perché il figlio di Patrizia Mirigliani ha cominciato a provare un'attrazione per l'ex ragazza di Non è la Rai. Sotto gli occhi di tutti e, nonostante Miriana abbia chiarito le sue intenzioni, il rapporto è cresciuto. Nella notte il primo bacio vero e la promessa sotto le lenzuola: «Non lo diciamo a nessuno».

Nella casa del GF Vip, passo avanti nel rapporto tra Miriana e Nicola. Lei avrebbe ceduto, ma vorrebbe mantenere il segreto. I due si sono scambiati il primo tenero bacio sotto le coperte dopo una romantica serata nella Nave dell'Amore. Secondo quanto riporta il sito Biccy, Miriana avrebbe chiesto a Nicola di tenerlo segreto: «Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in Casa, ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamente loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso».



Solo pochi giorni fa in maniera esplicita e diretta la showgirl gli aveva fatto capire di voler dormire nel letto con Jo Squillo e di pensare solo a un'amicizia: «Non te la prendere se non ti abbraccio, non è perché ti rifiuto come persona, anzi, ma io per ora non me la sento».