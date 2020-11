Grande Fratello Vip, rissa sfiorata tra Matilde Brandi e Franceska Pepe: intervento di Signorini

Rissa sfiorata tra Matilde Brandi e Franceska Pepe lunedì notte nella casa del Grande Fratello Vip. A rivelarlo è stato Alfonso Signorini: «Era passata l'una e venti di notte, la puntata si era appena conclusa, quando le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio.

La Pepe ha avvicinato l'ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole (la Pepe e la Brandi avevano litigato a Live-Non è la D'Urso e la ex ballerina era scoppiata in lacrime per gli attacchi dell'influencer, ndr) mentre adesso appariva molto divertita.

Matilde Brandi in lacrime contro Franceska Pepe#noneladurso pic.twitter.com/xwZryVF4fX — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 16, 2020

La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere la Pepe con fare a dir poco incendiario, e solo l'intervento in extremis di un autore ha evitato il peggio: «che le due arrivassero alle mani», ha detto Signorini.

