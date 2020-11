Grande Fratello Vip, il ritorno di Filippo Nardi: «Dieci giorni in isolamento, poi nella casa»

Al Grande Fratello Vip ritorna Filippo Nardi. Filippo Nardi ha già preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello. Era uscito dopo una scenata in confessionale (ormai passata alla storia) per delle sigarette e ora sarebbe pronto a tornare nel reality, stavolta in salsa vip.

A dare la notizia dell'ingresso di Filippo Nardi al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini “Novella2000”, informata da una fonte di Londra, dove il conte italo inglese vive a fasi alterne.

Come fa sapere il settimanale Filippo Nardi, colpito dal Covid durante la prima ondata, avrebbe iniziato la quarantena isolato in un albergo della capitale, pronto fra dieci giorni per il suo ingresso a sorpresa in mezzo agli altri reclusi. Filippo Nardi oltre ad aver preso parte al Grande Fratello, nella seconda edizione, è naufragato nel 2019 come guest star sull'isola dei Famosi.

Ultimo aggiornamento: 22:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA