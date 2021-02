Grande Fratello Vip, Rosalinda tradisce Giulia e la nomina insieme agli altri. La Salemi in lacrime «Non ce la faccio più». Nomination davvero difficili durante la puntata di lunedì 15 febbraio. Praticamente tutta la casa vota l’influencer che al termine della trasmissione ha un crollo di nervi.

Le nomination creano sempre tanta tensione, a due settimane dalla finale del grande Fratello Vip, diventano ancora più stressanti. Durante la diretta di lunedì 15 febbraio Giulia Salemi che è finita in nomination contro Stefania orlando è stata votata praticamente da tutta la casa (Rosalinda, Stefania, Samantha, Zelletta, Zenga ndr.)n . Poiché le nomination sono state palesi la Salemi ha scoperto in diretta i voti. Il voto che l’ha delusa maggiormente però è quello di Rosalinda che in teoria è una sua amica. Giulia scoppia in lacrime «Non ce la faccio più». Alfonso Signorini prova a consolarla: «non dare soddisfazione a nessuno delle tue lacrime»

