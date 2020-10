Grande Fratello Vip, Rossella Izzo ricorda l'incidente di Myriam Catania: «Luca Argentero le ha detto: ti aspetterò per sempre»

Rossella Izzo, mamma di Myriam Catania, attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, ricorda il terribile incidente in cui è rimasta coinvolta la figlia nella primavera del 2006. Myriam è entrata in coma e al suo fianco c’era Luca Argentero, allora suo fidanzato da 3 mesi.

Rossella Izzo ricorda su Twitter i drammatici momenti e come le sia stata a fianco l’allora fidanzato Luca Argentero: «Myriam – ha scritto sul social - ha avuto un terribile incidente. Avevano divelto un palo dello stop ed è stata presa in piena. Dopo 7 giorni di coma, Luca e io sempre con lei, sì é svegliata e gli ha detto “mi aspetti?” Lui le ha risposto “Sì, per sempre!’#GFVIP».

Anche Myriam, oggi a fianco di Quentin Kammermann e mamma di Jaques, ha ricordato l’ex: «Eravamo davvero belli insieme, eravamo felici. Abbiamo passato insieme gli anni più belli della nostra vita, dai 24 ai 35. È il periodo più bello che ci sia, il più entusiasmante, dove si rischia di più, dove si ha di più. Luca è stato un grande compagno, parlerò sempre bene di lui».

Ultimo aggiornamento: 21:11

