Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano e l'accusa choc contro Filippo Nardi: «Lui con mia moglie...»

Salvo Veneziano dà il suo giudizio su alcuni concorrenti del “Grande Fratello Vip”. Salvo Veneziano ha partecipato a quest’edizione del Grande Fratello Vip, ma è stato eliminato per aver utilizzato un linguaggio offensivo e ora parla di Filippo Nardi, Franco Oppini e della coppia formata da Dayane Mello e Adua Del Vesco.

Filippo Nardi, recentemente squalificato, sarebbe colpevole di averci provato con sua moglie, dopo un’ospitata a “Buona Domenica: «Siamo usciti, ci siamo riuniti e siamo andati in un ristorante a Roma tutti insieme – ha fatto sapere a “Non succederà più”, sulle frequenze di “Radio Radio” - Lui mi era seduto di fronte e accanto me c’era mia moglie. Lui la conosceva. Finiamo di cenare, siamo davanti alla porta del ristorante e io ero davanti Filippo. Mi sono spostato due metri e lui si avvicina quasi viso a viso a mia moglie e gli va a dire di nuovo “Ma scusa in che camera sei? Dai perché stanotte non dormi con me?”….».

Francesco Oppini ha deciso di uscire, ma per Salvo doveva essere eliminato, come successo a lui («Ha detto parole pesantissime, ma è stato giustificato dal pensiero di Alfonso Signorini che gli ha detto, lì mi sono sentito molto offeso, “No ma ti conosciamo, sappiamo che sei un bravo ragazzo e che con la tua donna ti comporti bene”. Perché invece io come mi comporto con la mia donna?») e la coppia Dayane Mello e Adua De Vesco starebbe fingendo: «Si stanno inventando la qualsiasi cosa per far parlare di loro. Si vede da lontano che è una cosa organizzata da loro e finta perché si capiscono solo da uno sguardo».

