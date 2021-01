GF Vip, Salvo Veneziano e la squalifica: «Con Alfonso Signorini pianto nei camerini, poi però la ramanzina in diretta…»

Salvo Veneziano è entrato al Grande Fratello Vip e poi squalificato per aver utilizzato un linguaggio poco consono al programma. Salvo non è mai stato d’accordo con la decisione presa dal reality e ora parla del conduttore Alfonso Signorini: «Dopo la squalifica, abbiamo pianto nei camerini e ci siamo abbracciati. Poi però in trasmissione mi ha fatto una ramanzina davanti a milioni di italiani».

APPROFONDIMENTI IL REALITY Gf Vip, Salvo Veneziano pubblica un video hot di Giulia Salemi. Il... PARLA L'EX Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano e l'accusa choc contro... INGIUSTIZIA Salvo Veneziano si sfoga sui social: «Oppini salvo, io trattato...

Appena eliminato dal Grande Fratello Vip il comportamento del conduttore Alfonso Signorini con Salvo Veneziano è stato gentile, ma poi è cambiato durante lo svolgimento del programma: «Dopo la squalifica – ha spiegato in un’intervista a “SuperGuida TV” - con Alfonso abbiamo pianto nei camerini e ci siamo abbracciati. Poi però in trasmissione mi ha fatto una ramanzina davanti a milioni di italiani. Ci sono rimasto davvero male. Da quel giorno è iniziata la mia battaglia contro Alfonso e qualsiasi cosa venga fatta sbagliata io lo faccio notare».

Brutto spettacolo anche da parte di Antonella Elia, che ha litigato bruscamente in diretta con Samantha De Grenet: «Va subito sospesa e tolta dal programma. Non si può vedere un’opinionista attaccare un’altra donna soprattutto considerando che Samantha De Grenet ha superato una brutta malattia. È stata un’immagine squallida e di pessimo gusto. Mi sono chiesto se il conduttore non sapesse cosa stesse per andare a fare Antonella. Secondo me lo sapeva benissimo. Avrebbero dovuto prendere provvedimenti nei confronti di Antonella e tirare le orecchie al conduttore».

Ultimo aggiornamento: 19:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA