Grande Fratello Vip, le confidenze di Antonella Elia: «Mi vergogno di me stessa». Questa edizione del Grande Fratello Vip, un po' sfortunata, è ormai agli sgoccioli e Antonella Elia, grande protagonista, sente di dover confidare alla coinquilina Paola di Benedetto il suo malessere più nascosto. Emozioni probabilmente racchiuse nel suo inconscio che emergono nel sonno. La showgirl ha raccontato di aver fatto un sogno stranissimo e ne ha dato un'interpretazione. «Stanotte - ha detto - ho sognato che ero coperta di fango nero, era stranissimo».

Davanti alla curiosità della coinquilina ha spiegato: «Cercavo di nascondermi, ma mi guardavano con ribrezzo tutti, poi mi ricordo di essere arrivata in un punto con dei vetri rotti dove c’era il mio cane ed ero spaventata che si facesse male quindi lo tenevo stretto a me su una poltrona che si muoveva». «Ma gli hai dato una spiegazione?», ha chiesto a quel punto l'ex Madre Natura.

Qualche esitazione e poi l'interpretazione tutta personale: «Non ho mai capito, sono due volte in tre mesi che sogno il mio cane, come se io lo dovessi salvare... Il nero che mi copre forse è perché mi vergogno di me stessa». «È normale, può essere perché qua ti sei messa a nudo e senti di volerti nascondere», ha detto Paola provando a rassicurarla.

Anche la 25enne ha provato a raccontare della sua attività onirica: «Io non ho mai fatto sogni belli, a casa mia invece ne faccio alcuni bellissimi che a volte riprendo anche il giorno seguente, qua dentro invece no, sicuramente sono le preoccupazioni».

Parole che hanno dato ad Antonella Elia lo spunto per parlare dei sogni memorabili: «Una volta ne ho fatto uno molto bello, questa volta avevo il corpo coloratissimo e volavo, anche se non è stato facile prendere sonno qua dentro, la prima notte mi ricordo che cercavo di fare la persona educata ma ero spaventatissima».

Ultimo aggiornamento: 18:46

