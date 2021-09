Gf Vip, Soleil è sicura: «Gianmaria mi sposerebbe domani»

Le ragazze del Grande Fratello Vip commentano con Soleil Sorgè la puntata di ieri e l'incontro tra Gianmaria e Greta. La modella italo-americana si lascia sfuggire una frase in tutta onestà sul suo vecchio flirt mentre 'spettegola' con Sophie, Manila e Miriana. Per tutte Greta non prova un reale sentimento nei confronti del napoletano.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Gianmaria incontra la fidanzata Greta: «Hai perso la... TELEVISIONE Gf Vip, tutti contro l'ex di Tommaso: «È una morta... TELEVISIONE Gf Vip, Manuel frena Lulù: «Mi serve tempo, non voglio...

Grande Fratello Vip, Soleil e Gianmaria



Manila ripete le esatte parole di Greta a Gianmaria: «Non ti ho detto ti amo ma era un ti amo che voleva dire ti voglio un po' più di bene. Io non so se lui l’ha capita sta cosa». «Questa è una falsa, non me la racconta giusta», le parole di Soleil. Per Miriana Trevisan sottolinea che se avesse provato affetto per lui avrebbe potuto essere meno aggressiva.

Grande Fratello Vip, Soleil e Gianmaria

Per Sophie lui è ambiguo. «Gli ho fatto una domanda, mi è venuto a due centimetri dalla faccia, tanto è che l’ho guardato e gli ho chiesto cosa avesse e poi me ne sono andata. Ha queste cose strane». Interviene anche Amedeo Goria: «Secondo me lui è ancora innamorato di te». Soleil è d'accordo: «Mi sposerebbe domani se io volessi questo... Se non ci fosse questa situazione e io volessi stare con lui non vedrebbe l’ora ci metto la mano sul fuoco».