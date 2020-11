Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e il retroscena a Pomeriggio 5: «Paolo Brosio e la fede? Non avete idea di cosa ha fatto»

Paolo Brosio, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, è stato accusato di ostentare la sua fede. Soleil Sorge a Pomeriggio 5 racconta un retroscena che ha come protagonista proprio il giornalista. L'influencer ha condiviso con Brosio l'esperienza dell'Isola dei Famosi. I due non andavano particolarmente d'accordo e Soleil, rivolgendosi alla padrona di casa Barbara D'Urso, ha lasciato intendere che porta la religione nei reality per farsi pubblicità.

APPROFONDIMENTI DOPO L'ISOLAMENTO Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma è pronta ad entrare nella... SU CANALE 5 Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: «Sono contro...

«Non hai idea di cosa faceva sull'Isola. Faceva messa urlando, ma lui predica bene e razzola male. L'episodio più bello è accaduto in riva al mare: inizia a pregare, si interrompe non appena si allontana la telecamera e quando si riavvicina riprende nello stesso punto», racconta Soleil.

«Magari ha la voglia di trainare la gente verso la fede», lo giustifica Simona Tagli, ospite anche lei nello studio di Pomeriggio 5 per parlare della sua fede buddhista.

Ultimo aggiornamento: 20:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA