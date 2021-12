Gf Vip, Sonia Bruganelli è in studio. Lite superata? Ecco tutta la verità

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli è in studio. Lite superata? Ecco tutta la verità. Dopo la lite con Alfonso Signorini di lunedì scorso, e nonostate i rumors delle ultime ore che la volevano fuori dal programma, la moglie di Bonolis è seduta accanto ad Adriana Volpe.

Lunedì scorso una lite in diretta tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini aveva fatto saltre tutti i programmi. La moglie di Bonolis aveva abbandonato lo studio dopo essere stata zittita dal conduttore, salvo poi rientrare dopo un'ora.

Da lì i rumors che volevano la moglie di Paolo Bonolis fuori dal programmma. La stessa Bruganelli ha smentito più volte il suo addio al Grande Fratello Vip, eppure nelle ultime ore circolava insistente la voce di un suo addio.

A fare "confusione" probabilmente le parole di Gabriele Parpiglia, che secondo quanto si legge in rete avrebbe detto che Sonia Bruganelli sarebbe stata assente per qualche puntata: «Ma non significa che non verrà sostituita e ci sarà solo Adriana Volpe – ha sottolineato Parpiglia - Il nome della prescelta è stato già fatto e va ricercato all’interno del cast del Grande Fratello Vip 1. La persona che sostituirà Sonia sarà una ex concorrente di 44 anni».

Lite assolutamente rientrata dunque con Alfonso SIgnorini e se la Sonia Bruganelli non sarà presente in una delle prossime puntate non ci sarà nulla da temere.