Grande Fratello Vip, scoppia il "letto-gate": Sophie Codegoni: «Con te non c'è feeling»

Nella casa del Grande Fratello Vip scoppia il "letto gate" e Sophie Codegoni perde le staffe. Le tensioni aumentano tra i concorrenti e dopo lo scontro tra Katia Ricciarelli e le Principesse Selassiè è Sophie Codegoni a mettersi sul piede di guerra contro la nuova arrivata Maria Monsè. Le due hanno discusso per un letto.

GFVip, il letto gate

Tutto è iniziato quando Maria Monsè ha deciso di cambiare stanza perché non vuole più dormire con Patrizia Pellegrino perchè russa. L'ex ragazza di Non è la Rai ha così chiesto a Biagio D’Anelli che dorme con Miriana Trevisan, di poter fare un cambio. Biagio ha accettato, ma Sophie Codegoni si è opposta.

GFVip, lo scontro tra Sophie e Maria

«Se tu vai a dormire presto noi non possiamo più parlare e fare quello che abbiamo sempre fatto per non disturbarti. Ti chiedo per favore di non impuntarti su questa cosa... Stavo soltanto dicendo che sono una persona che vive di sensazioni e purtroppo con te non ho un buon feeling», ha detto Sophie senza filtri a Maria. «Io vado a dormire quando andate a dormire voi... Tu parli di feeling e io devo stare nel letto con una persona che mi detesta, pensa il tuo discorso quanto è egoistico», la replica di Maria.