GF Vip, Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini: «Hai riempito pagine e pagine di una TV orrenda»

Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip. Stefano Bettarini è stato eliminato dal Grande Fratello per aver utilizzato un linguaggio non consono alla trasmissione mentre Alda D’Eusanio, che si è macchiata della stessa colpa, è stata invece salvata dal televoto. Da Instagram Stefano Bettarini ha tuonato contro Alfonso Signorini: «Hai riempito pagine e pagine di una TV orrenda».

Stefano Bettarini dopo il salvataggio al televoto di Alda D’Eusanio, come Mario Balotelli, ha detto la sua dal social, stavolta però prendendosela direttamente col conduttore del reality, Alfonso Signorini: «Ci si aspettava da te – ha scritto Bettarini su Instagram - conduttore e condottiero, uomo che aveva grandi responsabilità verso il pubblico sovrano, imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare il giusto esempio. Tu saresti dovuto essere più di tutti al di sopra delle parti. Tu che a seconda della direzione del vento sventoli come una bandiera. Saresti dovuto essere coerente con te stesso, era tuo dovere farlo, a favore di verità e giustizia. Tu che ti sei prestato e chinato al gioco dei potenti, tu e soltanto tu, che ancora una volta hai dimostrato, se mai ve ne fosse ancora bisogno, di essere abilissimo a pescare nel torbido per accaparrare consensi, tu che sei passato costantemente dove l’acqua era più bassa».

A Stefano Bettarini non sarebbe stata data la possibilità di replicare: «Tu che a più riprese mi hai attaccato dall’alto di una telecamera e senza darmi mai diritto di replica, atteggiamento di una bassezza infinita, ma d’altronde lo so, ti piace vincere facile. Ci si confronta con gli stessi strumenti. Ma questo vale per chi ha le palle! Infine hai riempito pagine e pagine di una TV orrenda. Tu e sempre tu, il grande escluso ed il solo squalificato di questo pazzo circo che è stato il GF Vip 2020/2021. Mai più con te, unica soluzione saggia che possa prendere la rete• #coerenza #banderuola #GFVip #giochidipotere #duepesiduemisure #figliefigliastri #acquabassa”….».

