Gf Vip, svelato tutto il cast in anteprima: ecco chi ci sarà. Signorini beffato, la sua reazione

Lunedì 19 settembre torna su canale 5 la settima edizione del Grande Fratello Vip. Fino ad oggi Alfonso Signorini & Co avevano centellinato le informazioni sui nuovi concorrenti che entreranno nella casa. La sorpresa però, è stata rovinata perchè è stato svelato il cast al completo dei 23 vipponi.

Grande Fratello Vip: svelato il cast in anteprima. Alfonso Signorini beffato, la sua reazione

Ad accompagnare Alfonso Signorini in questa settima edizione del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli e Orietta Berti in qualità di opinioniste. Per quanto riguarda i concorrenti sono stati ufficializzati solo tre nomi: Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati, gli altri li avremmo dovuti scoprire durante la diretta di lunedì 19 settembre.

A "rovinare" però la festa ad Alfonso Signorini ci ha pensato il sito Davide Maggio che ha anticipato l'intero cast dei 23 vipponi che entreranno nella casa. Tanti nomi nuovi, ma anche molti volti noti come: Amaurys Pérez, Cristina Quaranta, Gegia, Charlie Gnocchi, Carolina Marconi , Attilio Romita e l'ex compagno di Belen Antonino Spinalbese.

Grande Fratello Vip, i concorrenti:

Giovanni Ciacci: ex volto di Detto Fatto, costumista storico di Valeria Marini, ha di recente dichiarato di essere sieropositivo

Wilma Goich: cantante

Pamela Prati: Dopo il caso Mark Caltagirone, Pamela ci riprova. Speriamo non vada via in taxu come nel suo Grande Fratello Vip nel 2016



Ex pallanuotista, ed ex di tantissimi reality tra cui: Ballando con le Stelle, Pechino Express e Isola dei Famosi: Attrice e comica icona degli anni ‘80ex concorrente del Grande Fratello 4, negli ultimi tempi ha lottato contro un tumore e nella casa porterà la sua storiaEx ragazza di Non è la Rai e velina di Striscia la Notizia, ha partecipato all’Isola dei Famosi 2005

Antonella Fiordelisi: Ex schermitrice, influencer nota per i suoi presunti flirt con personaggi famosi tra cui i calciatore Higuain

Attilio Romita: giornalista e volto storico del Tg

Patrizia Rossetti: uno dei volti di punta di Rete 4

Antonino Spinalbese: Parrucchiere, ex di Belen Rodriguez da cui ha avuto la figlia Luna Marie

Charlie Gnocchi: Conduttore radiofonico, fratello di Gene Gnocchi

Marco Bellavia: Attore, volto storico di Bim Bum Bam.

Ginevra Lamborghini: Influencer, sorella di Elettra Lamborghini

George Ciupilan: tiktoker ed ex allievo de Il Collegio

Sofia Giaele De Donà: Influencer che ha partecipato a Ti Spedisco in Convento

Alberto De Pisis: Ex di Taylor Mega, poi dichiaratosi omosessuale

Daniele Del Moro: Ex concorrente del Grande Fratello nel 2016

Edoardo Donnamaria: Arriva da Forum, ma è conosciuto principalmente per la sua voce, essendo speaker di RTL 102.5

Elenoire Ferruzzi: Icona trans, è nota per i suoi “sfacciati” video.

Sara Manfuso: Giornalista

Nikita Pelizon: Influencer, ex tentatrice di Temptation Island e di On The Beach, quest’anno a Pechino Express

Luca Salatino: Tronista di Uomini e Donne