Grande Fratello Vip, buco della regia e il live va in nero: «Stanno facendo i tamponi?»

Grande Fratello Vip, buco della regia? Fan in ansia: «Il live è in nero da mezz'ora. Stanno facendo i tamponi?». Ieri notte, come riporta Libero, secondo alcuni utenti di Twitter, il live del reality condotto da Alfonso Signorini avrebbe vissuto un momento di blackout.

Nel cuore della notte, la casa più spiata d'Italia sarebbe scomparsa dagli schermi, lasciando solo uno sfondo nero. Immediati i commenti degli utenti. «Stanno facendo i tamponi dopo l'abbraccio con Garko?», chiedono alcuni. E altri: «Forse Adua Del Vesco e Massimiliano Morra stavano parlando dell'Ares Gate».



Come riportano gli utenti, quando è tornata la diretta, i concorrenti erano tutti a letto. Il blackout potrebbe essere stato causato dal maltempo.

