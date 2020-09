Grande Fratello Vip, televoto annullato per provvedimento disciplinare. Fausto Leali verso la squalifica

Provvedimento disciplinare al Grande Fratello Vip, televoto annullato. Fausto Leali verso la squalifica. Dopo l'elogio a Mussolini e il rimprovero in diretta di Alfonso Signorini, il cantante di "a chi" ci ricasca. Il suo nuovo scivolone ha provocato una ribellione enorme sui social che ne chiede a gran voce l'espulsione.

«Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente». Con un messaggio via social il Grande Fratello Vip ha comunicato l'annullamento del televoto che vedeva coinvolti Fausto Leali e Massimiliano Morra.

Il GFVIP parla solo di provvedimento disciplinare, ma è facile pensare di cosa si tratti.

Solo la scorsa settimana Fausto Leali era stato "rispeso" in diretta da Alfonso Signorini a causa delle sue esternazioni su Mussolini, ma il cantante è tornato a far parlare di sè a causa di nuove affermazioni.

Durante la settimana in un momento conviviale con tutti i concorrenti all'interno della casa del Grande Fratello, Fausto Leali ha chiamato "negro" Enok. Sia il fratello di Mario Balotelli che la contessa De Blanck gli hanno fatto notare che è una parola altamente offensiva e che non va utilizzata, ma il cantate si è giustificato dicendo : «Nero è un colore, "negro" una razza».

Affermazioni che hanno fatto infuriare il pubblico che ne ha chiesto a gran voce l'espulsione.

Fausto Leali è al televoto con Massimiliano Morra e poco fa attraverso gli account social del Grande Fratello è arrivata la comunicazione ufficiale sul provvedimento disciplinare. Questa volta un rimprovero non può bastare.

Ultimo aggiornamento: 15:05

