Gf Vip, Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti hanno litigato: lei non vuole entrare in casa per fare la pace

Aurora Ramazzotti, benché soffra per il suo litigio con l’ex inseparabile amico Tommaso Zorzi, rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip, rifiuterebbe le multiple richieste di entrare nel reality per sancire finalmente la pace.

Tommaso Zorzi aveva già parlato della lite con Aurora Ramazzotti all’ex coinquilina Myriam Catania: “Vorrei fare pace con la mia migliore amica – aveva spiegato - con cui ho litigato perché ho davvero un carattere di me***. Aurora è fidanzatissima e forse non lo riesco ad accettare. Ho la sindrome dell’abbandono...”. I fatti, secondo il suo racconto, risalirebbero al lockdown, trascorso da Aurora in famiglia con l’aggiunta del fidanzato Goffredo Cerza e la grande amica Sara Daniele, figlia di Pino. Tommaso, rimasto invece solo, avrebbe gradito essere più coinvolto, anche con una semplice telefonata ma la mancanza di comunicazione avrebbe poi portato alla lite.

Ad aggiungere particolari arriva Gabriele Parpiglia. Parpiglia ha spiegato che al fine di recuperare la situazione, i due avevano organizzato un weekend a Capri, poi fatto saltare da Aurora per via della scomparsa della nonna del fidanzato Goffredo. Zorzi avrebbe reagito male e le strade si sarebbero definitivamente separate. Ora appunto Aurora, sebbene molto dispiaciuta, starebbe rifiutando interviste e interventi sul caso, proprio perché molto seccata dall’accaduto…

