Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi: «Mai uno come me, sono diverso e ve ne accorgerete»

Tommaso Zorzi è pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi, diventato noto col programma “Riccanza”, sarà fra i protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini e assicura che darà spettacolo.



Quello a cui assisteremo sarà un “Tommy Show”: “Preparatevi al Tommy Show – ha confidato a “Chi” - almeno spero, altrimenti preparatevi al vostro incubo peggiore. La nomination? La vivo con odio. Se mi nomini organizzo una festa apposta per non invitarti, sia chiaro. E lo farò anche nella casa”.



Tommaso rappresenta una novità: “Credo che in tutte le edizioni del programma non ci sia mai stato uno come me, sono diverso dagli altri e ve ne accorgerete. Sono vulcanico. Il Gf Vip è una grande palestra televisiva per chi ama questo lavoro. Il compromesso giusto per crescere. Io ho solo una paura: devo contare fino a dieci. Se mi partono i cinque minuti è una tragedia. Sono Ariete e, se mi toccano determinati tasti, so già che per me sarà la fine”.

Anche il suo abbigliamento sarà quantomeno ricercato: “Sarà il mio Festival di Sanremo. Vi dico solo che, per le mie mise, ho messo al lavoro tre persone”.



Tommaso Zorzi si troverà in buona compagnia all’interno della casa, dato anche l’alto numero di inquilini: Elisabetta Gregoraci, Francesca Pepe, Stefania Orlando, Adua Del Vesco, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Matilde Brandi, Dayane Mello, Miriam Catania, Maria Teresa Ruta in coppia con la figlia Guenda Goria, Francesco Oppini, Paolo Brosio, Fausto Leali, Pierpaolo Petrelli, Enock Barwuah (fratello di Mario Balotelli), Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Fulvio Abbate.

Ultimo aggiornamento: 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA