Grande Fratello Vip e Coronavirus, la tosse di Valeria Marini preoccupa gli altri: «Ho fatto il tampone»

Il Grande Fratello Vip è attualmente e, sotto l'emergenza Coronavirus, un'isola felice. È bastato un malore di Valeria Marini, tra gli ultimi a entrare nella casa più spiata d'Italia, a seminare un po' di paura. Alcuni coinquilini, forse, hanno temuto che la showgirl avesse potuto contrarre il virus nei dintorni di Milano, prima di fare il suo ingresso. Soprattutto Fabio Testi è apparso piuttosto preoccupato davanti ai sintomi accusati da Valeria Marini, alle prese con tosse, stanchezza e affaticamento. Lei stessa ha dovuto rassicurarli.

Valeria Marini ha tranquillizzato i suoi compagni sulle sue condizioni di salute e ha chiarito di essersi sottoposta al tampone prima di entrare. L'esito è stato negativo. Valeria e gli altri potranno, dunque, proseguire il programma anche se il pensiero va inevitabilmente alla situazione fuori. Sossio Aruta e Teresanna Pugliese si sono chiesti che senso abbia continuare con l'Italia in piena emergenza dopo che il conduttore Alfonso Signorini ha mandato loro un nuovo videomessaggio. A quel punto è stato Patrick a spronarli a restare e a considerare il reality un lavoro e un servizio ai cittadini.

Momento molto toccante quello del flash mob in giardino. Anche i gieffini hanno cantato l'inno di Mameli come sta accadendo in tutti i balconi d'Italia. Loro però si sono potuti abbracciare. Tra le canzoni diventate simbolo dell'emergenza c'è anche "Azzurro”, che i concorrenti hanno cantato in lacrime e a squarciagola dopo aver sentito le sue note dai balconi del quartiere. Finita la canzone i Vip hanno dedicato a tutti coloro che combattono un lungo e sentito applauso. «Secondo me la gente ha veramente bisogno di compagnia e questo è il modo per sentirsi vicini», la riflessione di Adriana Volpe.

