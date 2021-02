Grande Fratello Vip, Walter Zenga dopo l'incontro in tv col figlio Andrea: «Chiamerà appena esce, se non lo farà lui lo farò io»

Walter Zenga ammette le sue colpe e vuole recuperare il rapporto col figlio Andrea Zenga: “Mi hanno chiamato in causa, mi prendo la responsabilità, rispondo a determinate cose, ma non gioco né al GF, né ho voglia di apparire. Sono sicuro che, quando uscirà dalla casa, Andrea mi chiamerà, e se non lo farà lui lo farò io”.

WALTER ZENGA E ANDREA ZENGA, CONFRONTO IN TV

Tra Walter Zenga e il figlio Andrea Zenga, recluso nella casa del Grande Fratello Vip, un rapporto non facile che si può recuperare. L’incontro avuto nel reality ha sortito i suoi effetti: “Avrei voluto abbracciarlo, stringerlo a me – ha fatto sapere a “Chi” - Gli voglio bene è sangue del mio sangue. Lo conosco bene, ci siamo guardati con amore (…) A me sta bene ogni decisione, se nella sua testa non sono un padre, lo accetto. Me lo deve dire lui, direttamente e non per vie traverse. Ripeto, io non ho bisogno di andare in tv. Mi hanno chiamato in causa, mi prendo la responsabilità, rispondo a determinate cose, ma non gioco né al GF, né ho voglia di apparire”.

WALTER ZENGA: LO ASPETTO DOPO IL GRANDE FRATELLO VIP

Walter Zenga aspetta il figlio dopo l’uscita dal reality: “Sono sicuro che, quando uscirà dalla casa, Andrea mi chiamerà . E se non lo farà lo farò io. Dobbiamo sederci a un tavolo parlarci a quattrocchi senza le telecamere. La verità è quella che ci raccontiamo noi. Quando lui va in tv e dice che al matrimonio di Jacopo c’è stato un saluto e basta mi girano le scatole perché non è vero, questo mi fa molto incazzar*”.

Non dimentica il tempo trascorso assieme ad Andrea e al fratello Nicolò: “Dopo la separazione con Roberta Termali, quando potevo portavo i bambini a Milano. Stavano bene con me, avevano 4 e 7 anni (...). Ricordo la loro infanzia con grande affetto, con i miei errori da padre che ha sbagliato, ma che ha sempre amato i suoi figli. Poi sono cresciuti e le assicuro quello che non è mai stato cercato semmai sono stato io, ma ripeto sono i miei figli, rispetto. Sono sangue del mio sangue”.

