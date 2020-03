Grande Fratello Vip, Antonio Zequila prende un telefono e chiama in diretta tutta la famiglia. Fan allibiti: «Ma che succede?»

Grande Fratello Vip, Antonio Zequila prende un telefono e chiama tutta la famiglia. Fan allibiti: «Ma che succede?». A poche ore dall'uscita di Adriana Volpe dalla Casa, gli animi nella Casa sono sempre più tesi. Ma andiamo con ordine.

Patrick Ray Pugliese attacca Zequila per aver interrotto Adriana mentre comunicava di abbandonare il gioco. Poi il fatto che ha sconvolto i follower di Twitter. All'improvviso, Zequila ha preso in mano una sorta di cellulare vecchio stile e ha iniziato a chiamare tutta la famiglia. Parlando per mezz'ora.

«Ma Zequila ha un telefono?», si chiedono i follower. E ancora: «Perché Zequila sta telefonando a tutta la famiglia?». Ci pensa Patrick nella Casa a svelare il mistero: «Sta fingendo di telefonare con il microfono. È mezz'ora che finge di parlare con tutta la famiglia». Immediata la reazione ironica degli utenti: «Ma è uscito fuori di testa? Fermate il delirio».

