Greta Scarano e Salvatore Esposito a "Oggi è un altro giorno": «Il nostro film sulle seconde possibilità»

Greta Scarano e Salvatore Esposito a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. I due attori, ospiti su RaiUno, sono protagonisti del film “La cena perfetta”.

Greta Scarano e Salvatore Esposito ospiti di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno hanno parlato del loro nuovo film, “La cena perfetta”: «Il mio personaggio – ha spiegato Salvatore - è nato e cresciuto in un ambiente criminale, è il figlioccio del boss di zona ma non è pronto per quel tipo di vita. Per questo viene mandato a Roma per gestire a un ristorante acquistato dalla malavita, che era di proprietà di Consuelo, cioè Greta. È un film sulle seconde possibilità perché spesso luogo e contesto dove nasciamo ci condizionano. Qui si incontrano due mondi diversi che grazie all’amore riescono a ottenere una seconda chance».

Greta Scarano è l’altra protagonista: «Assomiglio un po’ al personaggio anche se non uso tante parolacce come lei, a me fanno arrabbiare molti i ritardatari. Sono cresciuta con una nonna ciociara trasferita a Roma, quindi lei cucinava tantissimo e sempre. Ci sono molti piatti a cui sono legata, soprattutto il sugo che lei cucinava per ore. Cerca ancora quei sapori e molto raramente mi capita di trovarli e quando succede mi emozione e mi commuovo»

Un film che rimarrà nei cinema soltanto per due giorni e che andrebbe visto sul grande schermo: «E’ un film divertente, ci si emoziona, ti fa venire fame… Se lo vedi poi devi prenotare il ristorante. C’è anche una parte crime, soprattutto all’inizio…»