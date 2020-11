Grey's Anatomy, da martedì la 17ma stagione: si parte dall'emergenza Covid. Meredith ritrova il suo Derek. La premiere della stagione 17, definita da Ellen Pompeo come «una delle nostre migliori stagioni», riprende un mese dopo l'inizio della pandemia, quando Meredith, Bailey e il resto dei medici si trovano in prima linea in un mondo completamente diverso.

Il conto alla rovescia per i nuovi episodi di Grey’s Anatomy è cominciato. La serie medical drama più amata e seguita ritorna con l’attesissima 17esima stagione dal 24 novembre alle 21.00 su FOX (Sky, 112) con un doppio episodio che, con un salto temporale, proietterà i medici del Grey Sloan Memorial Hospital nel pieno dell’emergenza sanitaria con la pandemia COVID-19 che ha sconvolto le vite dei chirurghi dell’ospedale.

La stagione tratterà quindi anche il tema della pandemia dove, insieme alla stretta attualità, troveranno spazio anche le vicende personali dei medici con le loro storie, che avranno il compito di alleggerire una trama resa drammatica dalla volontà di omaggiare gli eroi della lotta al Coronavirus. Le storyline principali seguiranno DeLuca (Giacomo Gianniotti) con il suo problema di salute mentale, i triangoli amorosi Meredith (Ellen Pompeo)-DeLuca-Hayes (Richard Flood) e Tom (Gregory Andrew Germann)-Teddy (Kim Raver)-Owen (Kevin McKidd), la fresca e coinvolgente storia tra Amelia (Caterina Scorsone) e Link (Chris Carmack) con il loro bambino e Jo (Camilla Luddington), che dovrà affrontare un futuro aperto alle novità dopo l’addio di Alex. Nel cast un nuovo ingresso: l’attrice Mackenzie Marsh (Charmed, Will & Grace) interpreterà sarà Val Ashton, una donna sola ma intelligente, con un buon senso dell’umorismo e che lavora nel settore dell’editoria.

