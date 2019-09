Guadagna 100mila dollari all'anno grazie alla sua lingua lunga, fuor di metafora

Giovedì 19 Settembre 2019, 14:12 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2019 15:28

Mikayla Saravia, una giovane blogger della Florida, USA, ha raccontato che la sua lingua, fuori da ogni metafora, è diventata la sua principale fonte di guadagno.Poiché, se la lunghezza media della lingua è di circa 9/10 centimetri, la sua misura ben 16,5 centimetri. E, come lei stessa ha raccontato in un'intervista a LADbible, questa peculiarità le consente di guadagnare fino a 100.000 dollari all'anno, oltre 90.000 euro.Mikayla Saravia ha già due milioni di follower su Instagram e arriva a guadagnare fino a 3.000 dollari per ogni post.«L'anno scorso ho guadagnato poco meno di 50.000 dollari, ma quest'anno dovrebbe andare meglio perché ho già raddoppiato quell'importo», ha detto ai media.Saravia ha affermato che avere una lingua del genere non solo non è un motivo per essere complessati, ma, al contrario, è una caratteristica eccezionale.Di recente, la blogger ha aperto uno studio fotografico nella sua abitazione a West Palm Beach. Inoltre, Saravia ha lanciato un sito Web, KKVSH, dove vende oggetti con il suo logo, tra i suoi ultimi prodotti ci sono camicie, caricabatterie e porta telefono, sottobicchieri e giocattoli erotici.Saravia afferma di essere orgogliosa dei suoi successi e di aspirare a raggiungere nuovi obiettivi per aiutare la sua famiglia e altre persone bisognose.