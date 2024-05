Nel 1919 Guglielmo Marconi acquistò un panfilo che trasformò in laboratorio galleggiante e lo chiamò Elettra, stesso nome che poi diede alla figlia nata nel 1930. Fino al 1937, anno della sua scomparsa, il grande inventore e scienziato apprezzato in tutto il mondo, premio Nobel per la Fisica nel 1909, abitò il panfilo con la famiglia portando avanti gli esperimenti cominciati sin da ragazzo che lo resero il padre della radiotelegrafia e pioniere delle moderne telecomunicazioni. Un modello dell’imbarcazione di Marconi di 27 metri di lunghezza è stato ricostruito per girare la miniserie «Marconi. L’uomo che ha connesso il mondo», prodotta da Stand by me con Rai Fiction, in onda oggi e domani in prima serata su Raiuno per celebrare il centocinquantesimo anniversario dalla nascita di Marconi (Bologna, 25 aprile 1874) e il centenario della nascita di RaiRadio (6 ottobre 1924).

Le due puntate ritraggono lo scienziato italiano interpretato da Stefano Accorsi nell’ultimo periodo della sua vita, fase in cui è logorato dal conflitto che nasce dalla sua fede irremovibile nella scienza come strumento di progresso per l’umanità che si scontra con le pressioni del regime fascista, la fascinazione che Mussolini (interpretato da Fortunato Cerlino, il don Pietro Savastano di «Gomorra») aveva per il suo genio e le insinuazioni della stampa sulla realizzazione di una arma segreta, il «raggio della morte».

La linea narrativa storico-biografica è stata mescolata con una parte di spy story e vari flashback che mostrano anche il Marconi ragazzo (Nicolas Maupas) a Villa Grifone, residenza storica di famiglia, in cui nel 1895 effettuò la prima trasmissione senza fili e che sei anni dopo mise in comunicazione la Cornovaglia con il Canada.

«Di Marconi mi ha colpito la grande vocazione istintiva», ricorda Stefano Accorsi: «È come se in lui ci fosse stata una visione che travalicasse il sapere dell’epoca. Ha creduto alla sua idea di scienza, credeva nel talento e nella giovinezza. Era un uomo sorprendente, un iperattivo con una capacità di azione mostruosa che seguiva continuamente la sua intuizione. Da un lato questo significava per lui essere ispirato, ma al contempo doveva convivere con la propria solitudine. Restituirgli la complessità di uomo e raccontare anche il suo conflitto con il potere è stata un’esperienza interessantissima. La scienza per lui doveva rimanere libera. Marconi creava ponti, non muri, e men che meno aveva velleità che le sue invenzioni potessero diventare distruttive. La maggior parte delle grandi invenzioni tecnologiche vengono dal campo militare e bellico e invece lui fece una delle più grandi dell’umanità per uno scopo civile, puramente civile».

«La radio è uno strumento eccezionale che ha permesso alla cultura di arrivare nel mondo ed è incredibile che sia rimasta fedele all’idea originaria di Marconi», continua l’attore. «Un nutrimento per le coscienze che avvicinava le persone».

Per la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati «questa serie è la conclusione migliore del palinsesto. Senza Marconi noi, la Rai, ma anche la Bbc, non saremmo qui. Era un uomo geniale, eclettico e anche poetico. Abbiamo affrontato nella fiction il tema della Storia, guardando i personaggi nella loro complessità. Marconi ha combattuto con gli ideali di quei tempi, come nel Ventennio fecero tanti intellettuali. Molti aderirono al fascismo e poi capirono in che situazione finì l’Italia. Marconi morì prima delle leggi razziali e prima che cominciasse la revisione all’adesione fascista».

Anche la sottosegretaria al Mic Lucia Borgonzoni ribadisce la necessità di valorizzare la figura dell’inventore: «La Rai si sente un po' figlia di questo grande uomo. Basta conoscere la sua storia per innamorarsene. Quando è morto tutte le radio del mondo si sono spente. Limitare Marconi a icona di centrodestra mi sembra offensivo. Vengo da Bologna, mi batto da sempre perché questa figura sia raccontata a tutti, soprattutto ai giovani, in parte non è stata valorizzata. Credo che sia un’ingiustizia verso la memoria collettiva non sapere da dove giunge la tecnologia di oggi. Siamo felici che oggi sia l’Italia a ricordarlo, non dovevamo aspettare gli Stati Uniti come è capitato altre volte».

La miniserie diretta da Lucio Pellegrini, già autore del biopic su Renato Carosone, è stata scritta da Salvatore De Mola e Bernardo Pellegrini, con la consulenza storica di Barbara Valotti, direttrice del museo Marconi di Pontecchio (Comune di Sasso Marconi, Bologna) e della famiglia Marconi. La figlia Elettra sta seguendo a distanza tutte le celebrazioni dedicate al padre e non perde occasione per ribadire che «lui voleva salvare l'umanità, non distruggerla» ricordando l’uso della comunicazione senza fili nel soccorso delle navi e delle barche in difficoltà.

