È giunto il momento di tornare a canticchiare Trick or Treak per i più piccoli e per gli adulti di riempire le case di dolciumi e prepararsi ad aprire la porta ogni volta che il campanello suona. E il 31 ottobre, a Halloween il citofono suonerà molto. Si riverseranno in strada mascherati da terrificanti mostri e fantasmi i bambini italiani, che rubano questa usanza dal Regno Unito, ma poi solo per gli adolescenti sarà possibile fare delle feste in casa. E per i piu' piccoli? Come possono festeggiare la festa piu' spaventosa dell'anno? Ci corre in aiuto la tv.

Ecco quindi tra zucche e candele, sul divano di casa quali film si possono scegliere da vedere con tutta la famiglia.

1. Coraline e la porta magica (2009) - dai 6 anni

Questo è il 1° film di animazione ad alta definizione girato in 3D girato in stop-motion mai realizzato fino a ora.

Coraline è una bambina di 11 anni che con i genitori si trasferisce in una nuova casa. Un giorno, presa dalla noia, decide di cominciare a contare le porte della nuova casa ma ne nota una che non aveva mai visto. Decide così, spinta dalla curiosità, di oltrepassare quella porta e si trova in un mondo parallelo che inizialmente le piace. Lì conosce due persone molto simili ai suoi genitori, ma che le danno tutte le attenzioni mai ricevute. Il tranello è dietro l'angolo e tutto diventa spaventoso e terrificante. Sarà il suo coraggio e la sua determinazione a metterla in salvo.

2. Hotel Transylvania (2011) - dai 7 anni

Un Conte Dracula burbero ma dal cuore tenero (a cui presta la voce Claudio Bisio) si trova a dover fronteggiare alle sue paure. Dopo aver perso la moglie uccisa da una folla di uomini inferociti, nasce il suo odio verso il genere umano. Costruisce così un albero a 5 stelle per dare un rifugio, l'Hotel Transylvania, a tutti i mostri per farli soggiornare in tranquillità, lontani da qualsiasi pericolo. Con lui vive anche Mavis, la figlia (voce di Cristiana Capotondi) che alla fine si innamora di un umano...

3. Nightmare Before Christmas (1993) - dai 7 anni

Qui siamo proprio nel paese di Halloween dove vivono mostri, streghe vampiri, lupi mannari e fantasmi intenti a festeggiare l'unica festa che conosco: Dolcetto o scherzetto? Ad Halloween tutti sono governati da Jack Skeletron, il re delle zucche, un alto scheletro vivente vestito con uno smoking nero. Tutto ruota intorno alla festa del 31 ottobre, i cui preparativi durano l'intero anno e ai quali ogni abitante partecipa con vivo entusiasmo. L'unico che al contrario inizia a perdere interesse per Halloween è proprio lo stesso Jack, il quale comincia ad essere stufo di dedicare la sua esistenza solo a spaventare. Mentre vaga sconsolato nel cimitero del paese, osservato da Sally, una bambola di pezza vivente segretamente innamorata di lui, il re del paese si perde nel bosco insieme al suo cane fantasma Zero. Allo spuntare dell'alba, Jack si ritrova in uno spiazzo circondato da alberi con delle porte incise sul tronco, ognuna rappresentante un diverso simbolo delle festività. Jack è particolarmente attratto dalla porta raffigurante un albero di Natale e, non appena la apre, viene risucchiato in un luogo pervaso da un'aria di gioia e ricco di neve, luci e colori. Si tratta della città del Natale, governata proprio da Babbo Natale che ogni anno si prepara in vista del 25 dicembre. E qui viene pervaso da luci, suoni e colori.

4. Harry Potter (dal 2001) - dagli 8 anni (ma dipende dalla saga)

Benché sia un film che ci si può godere durante tutto l'anno, parlando di maghi, streghe, stregoni e streghette è particolarmente adatto ad Halloween. L'età consigliata dipende da quale film della saga si vuole vedere: "Harry Potter e la pietra filosofale" dai 7 anni; "Harry Potter e la camera dei segreti" da 8 anni; "Harry Potter e il prigioniero di Azkaban" dai 10 anni; tutti i film successivi dai 12 anni.

5. Hocus Pocus (1993) - dagli 11 anni

Da 11 anni in su. Tre donne vissute nel 1600, bandite da Salem perché accusate di stregoneria, tornano in vita ai giorni nostri quando i loro spiriti vengono accidentalmente evocati nella notte di Halloween.

6. La sposa cadavere (2005) - dai 10 anni

Dai 10 anni in su. Un altro parto della fervida fantasia di Tim Burton. Il giovane Victor sposa per errore una ragazza morta. Viene così trascinato nella terra dei morti e deve riuscire a scappare per riunirsi con la fidanzata in tempo per le nozze.

7. Halloweentown: streghe si nasce (1998) - Dai 7 anni

Marnie Piper è ossessionata da Halloween, festa dalla quale la madre tenta di tenerla lontana. Perché la madre di Marnie è una strega. Così quando nonna Aggie arriva per la sua consueta visita annuale durante le feste di Halloween, Marnie la segue in uno strano posto chiamato Halloweentown.

8. I Gremlins (1984) - Dai 9 anni

Assomigliano ai Furby. Ma fortunatamente i Furby non si moltiplicano quando vengono in contatto con l'acqua provocando disastri inimmaginabili. Il film non parla di Halloween, ma è decisamente nello spirito di questa festa.

9. Pomi d'ottone e manici di scopa (1971) - Dai 7 anni

Durante la Seconda guerra mondiale, la signorina Eglantine Price accoglie in casa propria tre ragazzini sfuggiti ai bombardamenti su Londra. I tre però scoprono che la donna è un'apprendista strega.

10 Frankenstein Junior (1974) - Dai 10 anni in su.

Il film, diretto da Mel Brooks, parla del nipote dell'originale dottor Frankenstein: anche lui appassionato di ricerche scientifiche, innesta un nuovo cervello in un uomo morto riportandolo in vita... Una parodia del più classico dei film dell'orrore.

11. Monsters & Co. (2001) - Dai 7 anni in su.

Il film racconta le avventure di James Sullivan, detto "Sulley", e di Mike Wazowski, suo assistente. Sully è un mostro che spaventa i bambini. Il film è ambientato nella città di Mostropoli, che ricava l'energia di cui necessita dalla centrale elettrica cittadina, che trasforma le urla dei bambini umani in energia elettrica. Quindi, tutti i mostri devono spaventare i bambini andando nelle loro camerette di notte e passando attraverso delle porte speciali, che portano nel mondo umano.

12. Ghostbusters - Acchiappafantasmi (1984) - Dai 10 anni in su.

In questo film si parla di tre ricercatori, esperti di fenomeni paranormali, che, espulsi dall'Università, fondano un gruppo di "acchiappafantasmi".

13. E.T. l'extra-terrestre (1982) - Dai 7 anni in su.

Film di Steven Spielberg, racconta la storia di un'amicizia tra un simpatico extra-terrestre e un bambino di nome Elliot, di nove anni. Si tratta di un lungometraggio che ha segnato un'intera generazione, facendola fantasticare su astronavi e affettuosi alieni.

14. Coco (2017) - Dai 7 anni

Diretto da Lee Unkrich e Adrian Molina. Ultimo ma non per ultimo, un gioiellino Dysney Pixar ambientato in Messico. Un viaggio nel Dias de los Muertos per ricordare a tutti l'importanza degli antenati, delle proprie radici e della propria famiglia.

15. Frankenweenie (2012) - dai 7 anni

Il film in stop motion di Tim Burton, la storia di Frankenstein viene cucita su un cane. Non rassegnandosi alla perdita del suo adorato cane Sparky, il giovane Victor si adopera per cercare un modo per riportare in vita il suo più caro amico. Dopo vari esperimenti Sparky resuscita presentando però qualche piccolo cambiamento… nonostante Victor cerchi di tenere l’accaduto nascosto i suoi compagni di scuola scoprono la verità, in breve la notizia raggiungerà gli insegnanti e l’intera comunità.

16. Piccoli brividi (2005) - dai 9 anni

L’adolescente Zach si trasferisce con la famiglia in una piccola città e, con stupore, scopre che il padre della sua vicina è l’autore della serie di bestseller “Piccoli Brividi” e custodisce un importante segreto: i mostri descritti all’interno dei suoi libri sono infatti reali e, con la scrittura, l’uomo riesce a tenerli confinati all’interno delle pagine. È però proprio Zach a liberare involontariamente i mostri che in un baleno iniziano a terrorizzare la città…

17. La Famiglia Addams (2019) dai 7 anni

La famiglia Addams torna in versione cartoon per un’importante riunione di famiglia. Questa volta si troveranno a dover fronteggiare una spietata conduttrice di reality televisivi con desiderio di assoluta perfezione.

18. Casper (1995) - dai 7 anni

Casper è un tenero e dolce fantasmino dalla testa buffa che vive in un castello a picco sul mare in compagnia di tre zii davvero burloni, Molla, Ciccia e Puzza, decisi a spaventare chiunque metta piede nel maniero. Il giovane spettro vorrebbe invece stringere amicizia con i vivi e l’occasione si presenta quando si trasferiscono a vivere a Whipstaff il vedovo Harvey e sua figlia Kat.

19. Un fantasma per amico (2014) - dai 5 anni

Il desiderio più grande di un piccolo fantasmino che vive nel castello di Eulenstein è quello di ammirare il mondo alla luce del giorno. Una notte incontra per la prima volta tre ragazzini che hanno organizzato un’incursione proprio all’interno del castello e, come per magia, si risveglia durante il mattino seguente. Tuttavia gli abitanti della città sono terrorizzati da lui ed iniziano a dargli la caccia, gli unici ai quali chiedere aiuto sono i tre ragazzini conosciuti la notte prima.

20. ParaNorman (2012) - dai 7 anni

Una tranquilla cittadina viene assaltata dagli zombie a causa di una maledizione secolare, l’unica speranza di salvezza risiede nel giovane Norman, un ragazzo incompreso che possiede la capacità di parlare con i morti. Streghe, fantasmi e zombie saranno solo alcuni degli esseri che si troverà a dover affrontare.