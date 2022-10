Harry e Meghan, Netflix ferma la loro serie dopo i problemi con «The Crown»

Secondo Deadline, Netflix ha posticipato al 2023 la serie di documentari con il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, in seguito alle reazioni alla serie di successo dello streamer The Crown per una presunta presenza di Re Carlo III nella prossima stagione. Secondo quanto riportato, Netflix aveva originariamente previsto di presentare il documentario su Harry e Meghan a dicembre, ma ha deciso di rimandare il progetto dei Sussex al prossimo anno dopo che i dirigenti di Netflix si sono sentiti "scossi" dalla reazione alle voci su The Crown.

Il coinvolgimento dell'ex Primo Ministro

Secondo Deadline, non sarebbe stato saggio pubblicare due progetti controversi che coinvolgono la famiglia reale britannica a così breve distanza l'uno dall'altro, dato che la sensibilità rimane alta dopo la morte (avvenuta a settembre) della regina Elisabetta II. Nel fine settimana The Crown è stato criticato dall'ex Primo Ministro britannico John Major, che si è detto irritato per una presunta trama del primo episodio della quinta stagione della serie che, a quanto pare, vedrà Carlo tramare per sostituire la madre sul trono. Nella puntata contestata, apparirebbe un Charles che farà pressione sulla madre affinché abdichi al trono in modo da poter prendere il suo posto come re, e terrà un incontro segreto con Major per chiedere il sostegno del primo ministro, eventi che Major ha negato che abbiano avuto luogo. Un portavoce di Major ha descritto la trama come "finzione dannosa e malevola" e ha negato che Carlo abbia mai sollevato l'"argomento improprio" di spodestare sua madre con l'aiuto dell'ormai ex primo ministro, secondo quanto riportato dal The Guardian.

La risposta della piattaforma streaming

Netflix ha risposto alle reazioni difendendo la serie come una "drammatizzazione fittizia" che immagina ciò che potrebbe essere accaduto dietro le porte chiuse, e ha sottolineato che il periodo è già stato "esaminato e ben documentato da giornalisti, biografi e storici". La rappresentazione di Carlo III in The Crown è un argomento delicato a così breve distanza dalla sua ascesa al trono e prima dell'incoronazione di maggio, soprattutto se si considera che la prossima stagione seguirà la vita dei reali negli anni '90, quando il matrimonio di Carlo con la prima moglie, la Principessa Diana, si sgretolò pubblicamente. La quarta stagione della serie alludeva pesantemente a una relazione tra Carlo e sua moglie, la regina consorte Camilla, mentre Carlo era ancora sposato con Diana. Poco dopo l'inizio della messa in onda della stagione, i post degli account della famiglia reale sui social media che ritraevano Carlo e Camilla sono stati presi di mira da troll online che lasciavano commenti a favore di Diana, in un'ondata che alcuni media hanno collegato a The Crown, che ha creato nuovi fan di Diana in una generazione più giovane.

Lo show dei Sussex

Da quando hanno lasciato il ruolo di membri anziani della famiglia reale nel 2020, Harry e Meghan hanno firmato accordi esclusivi con Spotify e Netflix che si ritiene valgano milioni. L'anno scorso Harry aveva annunciato che avrebbe pubblicato un libro di memorie alla fine del 2022, ma secondo quanto riferito è stato posticipato al 2023. Gli accordi con i media della coppia hanno suscitato il disagio di alcuni nel Regno Unito, che temono che i due stiano traendo profitto dai loro titoli e che possano rivelare troppo della vita privata della famiglia reale. L'anno scorso, l'intervista bomba della coppia con Oprah Winfrey avrebbe scatenato tensioni all'interno della famiglia, dopo che i Sussex avevano affermato che i parenti avevano fatto commenti razzisti sulla carnagione del loro figlio non ancora nato e Meghan aveva detto di non aver ricevuto un adeguato sostegno da parte del palazzo quando era caduta in depressione. Buckingham Palace ai tempi rispose che la famiglia era "rattristata" dalle accuse e che "sebbene alcuni ricordi possano variare, sono presi molto sul serio e saranno affrontati dalla famiglia in privato".