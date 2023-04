Harry Potter, arriva la serie da 7 stagioni: dove verrà trasmessa, chi sono i protagonisti e che ruolo avrà l'autrice J.K Rowling

La testata americana Bloomberg ha annunciato che l'adattamento della saga di Harry Potter in una serie tv è quasi ufficiale: la famosa casa di produzione cinematografica Warner Bros Discovery sarebbe infatti in procinto di concludere un accordo con l'autrice J.K. Rowling.



Cosa sappiamo

A quanto pare la serie TV potrebbe far parte di un più ampio progetto di Warner Bros che porterà alla sostituzione delle due piattaforme HBO Max e Discovery Plus, a favore di un nuovo servizio combinato il cui dovrebbe essere Warner Bros Discovery. La nuova serie TV potrebbe essere uno dei contenuti di lancio più importanti della storia dell'intrattenimento multimediale.

In origine la Warner Bros ha adattato i 7 libri che compongono la saga in una serie di 8 film con protagonisti gli attori Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, che sono usciti tra il 2001 e il 2011. Nella nuova serie ci sarà probabilmente un reboot approfondito, una sorta di nuovo inizio, dove ogni libro sarà protagonista di un'intera stagione televisiva e le storie originali troveranno ulteriore approfondimento rispetto alle versioni cinematografiche.





Al momento la situazione è un po' nebulosa e, se da un lato il progetto c'è, la fonte afferma che l'amministratore delegato di Warner Bros, David Zaslav, e il capo di HBO Casey Bloys hanno lavorato per convincere la Rowling a produrre una nuova serie, ma l'accordo non sarebbe stato ancora completato. L'obiettivo sarebbe tuttavia quello di coinvolgere la scrittrice affinché la serie TV risulti aderente alle opere originali, ma non sarà la principale sceneggiatrice stando alle fonti.



La Rowling in cerca di rivalsa

C'è da dire che dall'uscita dei film originali la reputazione della Rowling è crollata in modo lento e inesorabile per via dei suoi commenti sulla comunità trans. In più occasioni negli ultimi anni la scrittrice ha espresso opinioni controverse sul concetto di sesso, l'identità di genere e sui diritti di queste persone, provocando dissenso e impattando anche sulle future opere connesse al mondo di Harry Potter. Anche gli attori principali del franchise hanno più volte preso le distanze, sottolineando il proprio sostegno alla comunità trans.

Il brand Harry Potter ha generato una serie di prodotti e spin-off di successo, come il recente gioco Hogwarts Legacy, o la produzione teatrale che tuttora è possibile vedere in un teatro londinese, Harry Potter e la maledizione dell'erede. Ma sono stati soprattutto i libri a raggiungere risultati unici nella storia della letteratura. Secondo l'editore statunitense Scholastic Corp., la serie di libri ha venduto 600 milioni di copie in 85 lingue in 25 anni, diventando il bestseller più venduto di tutti i tempi. Gli otto film basati sulla serie hanno generato vendite di biglietti in tutto il mondo per oltre 7,7 miliardi di dollari.

I timori dei fan

Per la fanbase il problema principale della serie sarà il cast, non tanto per i cambiamenti, più che probabili, ma perché l'iconicità e la popolarità del cast precedente sarà difficile da despostare. I fan sostengono che per le prime due stagioni sarà dura fare i conti con i primi due film della saga diretti da Chris Columbus, ancora oggi coniderati i migliori film di Harry Potter per storia, atmosfere e appunto personaggi.