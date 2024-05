Heidi Baci non vince il Gf Albania ma trova "marito". La frecciatina del conduttore ad Alfonso Signorini: «Geloso di me»

Si è da poco conclusa l'edizione albanese del Grande Fratello, a cui aveva preso parte anche Heidi Baci che, scottata da ciò che era successo al GF con Massimiliano Varrese, ha tentato la sorte nel suo paese d'origine, l'Albania. La giovane imprenditrice non ha trionfato nel reality e si è dovuta accontentare del quarto posto, tuttavia ha trovato l'amore, forse quello vero, all'interno della Casa, con il musicista Romeo Veshaj, arrivato terzo.

Nel corso della finalissima, il papà della ragazza, che era stato tanto duro con la figlia per la sua frequentazione con Massimiliano Varrese all'interno del GF, ha voluto farle una sorpresa e ha conosciuto il fidanzato di Heidi, scatenando una reazione inaspettata dal conduttore Ledion Lico che ha menzionato Alfonso Signorini.

L'incontro con il papà di Heidi

Heidi Baci e Romeo Veshaj sono ormai una coppia di fatto.

Il legame che li ha uniti in tutti questi mesi è diventato sempre più solido e i sentimenti sono stati sempre più chiari. All'interno della casa la neo coppia si è anche "sposata". Nonostante alcuni momenti di litigio, Heidi e Romeo sono innamoratissimi e hanno finalmente ottenuto anche l'approvazione del tanto temuto papà Genti, padre della giovane.

Durante l'esperienza in Italia al GF, era stato proprio Genti ad entrare nella casa e ad aprire gli occhi ad Heidi sulla sua situazione con Massimiliano Varrese, tanto che lei aveva deciso di abbandonare la casa perché si sentiva sotto troppa pressione. Questa volta, però, il papà ha sorpreso la figlia durante la finalissima del Gf Albania, conoscendo per la prima volta Romeo, il suo fidanzato e accogliendolo a braccia aperte nella loro famiglia.

La frecciatina del conduttore

«Non so cosa dire, questo è un momento molto emozionante - ha detto Ledion Lico, il conduttore della versione albanese del reality, mandando poi una frecciatina a Signorini (che avrebbe tanto voluto "sua coppia" all'interno della casa) -. So solo che in questo momento Alfonso Signorini è molto geloso di me, solo questo so sicuramente».