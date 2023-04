Helena Prestes, la storia con Antonino Spinalbese e l'amicizia con Nikita Pelizon: chi è la modella all'Isola dei Famosi

Helena Prestes è una delle concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, reality show condotto da Ilary Blasi, in onda dal 17 aprile. E' una modella italo-brasiliana. Non è un volto nuovo della tv italiana avendo già partecipato a un altro reality "Pechino Express".

L'infanzia in Brasile

Nasce il 16 luglio 1990 a San Paolo, in Brasile. Cresce insieme alla famiglia e alle due sorelle – Mariana e Liviah – in un quartiere complicato, vicino alle favelas. Da giovanissima, entra a far parte di una squadra di basket locale in Brasile. Contemporaneamente lavora in un negozio chiamato “Lojas Renner” a San Paolo. Helena sogna anche di diventare modella, lavoro più remunerativo che le permetterebbe di dare un contributo maggiore a casa.

La carriera da modella

A circa 16 anni, Helena tenta alcuni casting per nuovi volti della moda e inizia a lavorare come modella. Ha la possibilità di girare il mondo e sceglie di trasferirsi in Italia, a Milano. Qui la sua carriera spicca il volo. Il suo amore per la moda la porta anche ad avanzare la voglia di creare e disegnare alcuni bozzetti e diventare una stilista. Helena fonda un suo brand dal nome Ayla Wear. Non solo, a Milano sceglie di seguire alcuni corsi di recitazione, perché sogna di diventare un’attrice.

Lo yoga

Helena non è solo interessata al basket. Ha anche una passione per lo yoga, pratica che la aiuta molto nei momenti più complicati della sua vita. Diventa istruttrice e apre un sito dedicato al vivere sano che cura personalmente.

Pechino Express

Helena si fa conoscere al grande pubblico italiano nel 2022 quando partecipa, in coppia con la modella e amica Nikita Pelizon (vincitrice del Grande Fratello Vip 7) alla nona edizione del programma di viaggio e avventura di Sky ‘Pechino Express’, condotto da Costantino della Gherardesca. La coppia, con il nome "Italia-Brasile", percorre un viaggio che ha attraversa il Medio Oriente dalla Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi. Alla fine del programma Helena Prestes e Nikita Pelizon si classificano terze, dietro la coppia "Mamma e figlia" composta da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni (arrivate seconde classificate) e la coppia "I pazzeschi" composta dalla conduttrice tv Victoria Cabello e l’amico Paride Vitale, arrivati primi.Dopo ‘Pechino Express’, Helena decide di affrontare una nuova avventura televisiva, quella dell’Isola dei Famosi.

Vita privata

Sul suo profilo Instagram, Helena racconta di essersi innamorata tre volte nella vita. Riguardo la sua attuale situazione sentimentale, non ci sono informazioni ufficiali. Stando al gossip, nell’estate 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese, ex fidanzato della modella e conduttrice argentina Belen Rodriguez. La loro storia sarebbe finita per via della presenza costante dei paparazzi, che non permetteva loro di godersi la relazione lontano da occhi indiscreti e con la privacy che speravano.