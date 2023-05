Helena Prestes in lacrime all'Isola dei Famosi: «Fatemi andare via»

Helena Prestes ha un crollo e chiede di lasciare l'Isola dei Famosi. La modella brasiliana, arrivata al 23esimo giorno del programma, è scoppiata in lacrime e ha chiesto alla produzione di poter lasciare la trasmissione. «Non ce la faccio più», ha detto. Ecco cosa è successo.

«Mi sento debole, senza forze, sento che queste persone non mi conoscono mi hanno attaccato giudicato perché vogliono nominarmi», ha detto la modella, in preda a una vera e propria crisi isterica. Da giorni, la brasiliana fatica nella convivenza con gli altri naufraghi e li accusa di averla messa in mezzo: «Penso che voglio andare via, così è pesante - ha detto - Mi sento sola e non posso essere me stessa perché pensano che sto recitando». E ancora, parlando con Corinne, aggiunge: «Mi hanno giudicata».