Helena Prestes in lacrime per Carlo Motta all'Isola dei Famosi: la delusione dopo il breve incontro

Helena Prestes ha ricevuto una romantica sorpresa lunedì scorso durante l'ultima diretta dell'Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi. In Honduras è sbarcato il fidanzato della naufraga, Carlo Motta, con tanto di anello per farle una vera e propria proposta di fidanzamento. I due, infatti, si stavano frequentando da qualche mese ma non avevano ufficializzato la loro relazione. Ma andiamo a vedere cosa ha detto Helena una volta ritornata a Playa Fantasma.

Una volta ritornata a Playa Fantasma, Helena Prestes si aspettava di trovare il fidanzato Carlo Motta.

Ma così non è stato ed è rimasta profondamente delusa di non averlo trovato sull'isola. E per questo motivo, la naufraga è scoppiata in lacrime.

«Ho pianto perché immaginavo di vederlo, non posso negarlo - ha sottolineato Helena Prestes -. Mi ha dato tanta forza vederlo ma proprio tanta davvero, però è stato troppo veloce. Avrei potuto dire di più, abbracciarlo ed essere anche più serena. Invece ero solo molto emozionata», ha raccontato in confessionale la naufraga.

A differenza di quanto è accaduto con altri naufraghi, ad esempio le mogli di Marco Mazzoli e Paolo Noise, Aldo Montano e Nikita Pelizon, purtroppo Carlo Motta non è potuto rimanere con Helena un giorno intero.

Ci sarà qualche altra sorpresa per la naufraga?

Non ci resta che aspettare.