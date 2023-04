Helena Prestes all'Isola dei Famosi: «Mio padre picchiava mia madre. A 14 anni sono scappata di casa. Da piccola ho dovuto sopravvivere»

Helena Prestes, modella di 32 anni, originaria di San Paulo, in Brasile è una delle concorrenti meno note dell'Isola dei Famosi 2023. Il suo carattere forte, che si è subito fatto notare anche durante la diretta della seconda puntata, nasconde in realtà un passato molto doloroso.

Helena Prestes, la storia con Antonino Spinalbese e l'amicizia con Nikita Pelizon: chi è la modella all'Isola dei Famosi

Isola, il dramma di Helena Prestes: «Papà picchiava mia mamma, ho vissuto fame e povertà»

Il dramma di Helena Prestes

Mentre era in postazione nomination, durante la seconda puntata dell'Isola dei Famosi, Helena Prestes ha ricevuto, a sorpresa, un video messaggio della mamma che l'ha fatta scoppiare in lacrime.

La modella infatti dietro la sua corazza nasconde una grande fragilità e a Ilary Blasi ha raccontato: «Io ho un carattere un po’ forte, da piccola ho dovuto sopravvivere. A 14 anni sono uscita di casa e da lì ho continuato da sola. Dovevamo sempre correre, abbiamo vissuto più che la fame la povertà. Mi ha fatto stare molto male soprattutto la mancanza di amore, di coccole, io faccio finta che questa cosa non mi faccia male, ma non è così».

Ma il dolore di Helena non si ferma qui, la sua confessione prosegue: «Mio padre picchiava mia mamma. Ho visto il risultato della violenza su mia mamma che era una donna dolcissima e si è indurita. Io ho un bel rapporto con lei, anche se lei è durissima. Non parla con mia sorella emi dispiace tanto. Oggi ha una malattia che non ha cura e che viene e va».