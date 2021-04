High School Musical: The Musical, la seconda stagione debutta su Disney+

La seconda stagione di High School Musical: The Musical, debutterà sulla piattaforma streaming Disney+ da venerdì 14 maggio. Nella seconda stagione, i Wildcats della East High, che si stanno preparando per mettere in scena “La Bella e la Bestia” come musical di primavera, affrontano la scuola rivale North High per vincere una prestigiosa e spietata competizione teatrale tra studenti. I colpi di scena non mancheranno, la lealtà verrà messa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati