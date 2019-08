Hilary Duff è ancora Lizzie McGuire: in arrivo il sequel della serie tv Disney

Domenica 25 Agosto 2019, 16:30 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2019 17:11

Hilary Duff, a distanza di 15 anni, è pronta a riabbracciare il ruolo che l'ha resa celebre in tutto il mondo. La cantante e attrice, che tra poco più di un mese compirà 32 anni, sarà infatti di nuovo protagonista di Lizzie McGuire. La Disney, infatti, ha annunciato che a breve scatteranno le riprese di un sequel della fortunata serie tv. Come riportano vari media, tra cui Variety , venerdì scorso Hilary Duff ha rivelato parecchi dettagli sul progetto in corso. «Lizzie McGuire è cresciuta, è una donna adulta, più saggia e con più soldi per comprare le scarpe» - ha raccontato Hilary Duff - «Ha ottenuto il lavoro dei suoi sogni, diventando un'apprendista designer di interniHa anche un fidanzato perfetto, che gestisce un ristorante».L'attrice texana, comunque, non si è sbottonata più di tanto: probabilmente, una evidente indicazione di possibili sorprese e stravolgimenti nel sequel Disney. Una cosa è certa: molti fan, adolescenti negli anni Duemila, non vedono l'ora di vedere cosa succede anni dopo ad uno dei personaggi più amati di sempre.